L’OM de Roberto De Zerbi adresse un signal fort à la Ligue 1 !

Olympique de Marseille-AS Monaco-Paris Saint-Germain, voici le tiercé de tête de notre chère Ligue 1 après cinq journées. En effet, ces trois clubs sont co-leaders avec 13 points au compteur. Après le match nul (1-1) des champions de France face à Reims et la victoire 3 à 1 de Monaco face au HAC, une réponse était attendue de la part des Phocéens, en déplacement au Groupama Stadium à Décines. Mais la partie a mal débuté pour les Olympiens à la suite de l’expulsion de Leonardo Balerdi à la cinquième minute de jeu (deuxième carton jaune). Malgré cela, les hommes de Roberto De Zerbi ont réussi à s’en sortir et à renverser les Gones (victoire 3 à 2). Un succès qui leur permet de revenir à hauteur de Monaco et Paris et même d’être devant à la différence de buts.

Mais cette victoire chez le rival rhodanien a aussi été l’occasion d’envoyer un message fort à la L1. Solide dans le jeu, Marseille est également très fort mentalement. Les Phocéens ont plus que tenu la dragée haute aux Lyonnais, qui étaient pourtant en supériorité numérique. «Ce succès peut être fondateur pour l’OM. C’est un grand match ce soir avec du courage, de l’abnégation pour ne jamais abandonner. C’est plus important que la victoire ou le classement. Comme vous dites, c’est une victoire "aux couilles". C’est fondamental pour s’inscrire dans la durée. On va l’oublier dès mercredi pour se focaliser contre Strasbourg mais on va le garder en tête car on a vécu de belles émotions», a avoué Roberto De Zerbi en conférence de presse.

L’OM ne s’enflamme pas

Il a ajouté : «je ne suis pas surpris. Je suis très heureux de cette mentalité affichée. Tous mes joueurs se sont battus même à 2-2 pour aller gagner le match. Je suis très fier mais je serais fier aussi dans la défaite. Un résultat varie selon plusieurs raisons dans le football (…) Je ne parle pas du titre, ce n’est pas sérieux. La saison et notre aventure ne viennent que de commencer. Le PSG et Monaco partent avec plus d’avance, car ils ont un groupe solide et soudé depuis des mois. On travaille un groupe avec des joueurs justes et des personnes fortes. On veut atteindre la perfection et on joue tous les matches pour gagner. Le football peut être bizarre parfois.»

Mais avec Roberto De Zerbi, le football est bien plus agréable à Marseille. Neal Maupay est plutôt d’accord, lui qui a encensé l’Italien. «Le coach a énormément confiance en nous. Il est très dur à l’entraînement, mais il nous met aussi en confiance. Il répète souvent que ce n’est pas seulement 11 joueurs, mais tout un groupe qui doit faire la différence. On l’a vu ce soir avec Valentin, qui a fait un grand match, et les buteurs Pol, Ulysse, et Jonathan (Rowe). Ça montre la force du collectif. Ce soir, c’est une victoire pour tout le monde, et on va savourer avant de se préparer pour dimanche prochain. J’ai déjà dit que j’ai énormément d’estime pour le coach, c’est l’un des meilleurs au monde actuellement. Il est là pour une raison, donc il faut lui faire confiance et travailler comme il le souhaite.»

Confiance en De Zerbi

Questionné sur RDZ, Valentin Rongier est également confiant. «Je ne pense pas qu’il soit le seul à y croire. Quand on voit la mentalité et la performance des joueurs qui sont entrés ce soir, c’est une réaction collective. Oui, c’est lui qui fait les changements, mais tout le monde se sent concerné dès le début. Les remplaçants savent qu’ils peuvent faire la différence, et ce soir, ils l’ont prouvé.» Mais le milieu tient tout de même à nuancer : «je pense que le coach le dira encore ce soir, il y a beaucoup de choses perfectibles. Il dit souvent que nous sommes à 40-50 % de notre potentiel, et je pense qu’il a raison. Comme je l’ai dit, quelque chose est en train de se créer. Ce n’est pas un hasard si les trois joueurs entrés ont marqué. Aller chercher cette victoire à 10 contre 11, c’est un signal fort, et il faut qu’on s’appuie là-dessus.»

Rongier poursuit : «oui, mais il faut rester humbles. Nous sortons d’une saison moyenne. Là, nous faisons un début de saison presque parfait, avec juste un match nul contre Reims. Mais dans le football, tout va très vite. Il faut garder les pieds sur terre et continuer à travailler, car nous sommes encore loin de notre objectif.» Maupay est du même avis : «ben non, c’est 3 points (on lui a demandé si ce sont plus que 3 points pris par l’OM, ndlr). Niveau mental peut-être, mais le championnat est très long. On veut gagner tous les matchs de toute façon, mais ce soir, c’est 3 points. Peut-être que ça marque parce que c’est l’Olympique Lyonnais, mais nous, on a de grands objectifs. On croit en notre effectif, on est tous convaincus qu’on peut faire de belles choses avec le coach, le staff, les supporters. C’est une victoire, mais il en reste encore plein à aller chercher pour atteindre nos objectifs.» La Ligue 1 est prévenue, l’OM est prêt à rêver plus grand cette saison !