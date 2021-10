PSG : Xavi Simons aurait des envies d'ailleurs...

La suite après cette publicité

Ancien talent du FC Barcelone recruté par le Paris Saint-Germain en 2019, Xavi Simons (18 ans) n’a fait qu’une apparition en Ligue 1 sous le maillot rouge-et-bleu (le 10 avril dernier contre Strasbourg). Renvoyé chez les U19 du PSG, le Néerlandais un élément-clé en Youth League ainsi qu’en championnat (National U19), mais son manque de temps de jeu au sein de l’équipe première commencerait à lui peser. Interrogé au sujet des jeunes poussant au portillon, Mauricio Pochettino leur avait demandé de la patience.

« Ce n’est pas facile pour les jeunes de trouver leur place. Nous sommes 35 joueurs professionnels. C’est donc difficile pour les jeunes de trouver la place de se développer, montrer leur qualité, s’intégrer et jouer. Ce n’est pas facile. Ils ont besoin de plus de temps. Ils sont très jeunes. Ils ont 17, 18, 19 ans. C’est trop jeune. Ils doivent être patients, travailler pour s’améliorer, mais ce n’est pas facile pour eux de trouver leur place», expliquait-il au micro de France Bleu. Mais selon Mas Que Pelotas, Xavi Simon a des envies d’ailleurs.

Le Barça le rembarre

Le média catalan explique que le jeune Batave aurait demandé à son agent, l’influent Mino Raiola, de sonder le FC Barcelone afin de savoir s’il existe une chance de pouvoir revenir en Catalogne. Contrairement au PSG, le club blaugrana mise désormais fortement sur les jeunes. Les cas Pedri, Ansu Fati, Gavi, Araujo, Mingueza entre autres le démontrent.

Mais au Barça, on n’a pas la mémoire courte. Pour rappel, Simons avait décidé de quitter la Masia en 2019 parce qu’il n’était plus considéré comme le talent numéro 1 du réservoir à pépites du club culé. Sans oublier des désaccords financiers pour une prolongation de contrat. De ce fait, les Blaugranas auraient donc fait savoir à Simons qu’il n’y avait plus de place pour lui au club.