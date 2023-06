Finale U17 : l’OM revient de loin et s’impose aux tirs au but face à Amiens pour être sacré champion de France

La finale du championnat national U17 offrait une belle confrontation entre l’Olympique de Marseille et Amiens au stade de Baradel à Aurillac dans le Cantal. Après un cafouillage dans la surface amiénoise, les Phocéens ouvraient le score (16e, 1-0). Les Amiénois égalisaient quelques minutes plus tard après un corner mal dégagé par la défense olympienne (20e, 1-1). Peu après l’heure de jeu, les Marseillais obtenaient un pénalty qui était transformé dans la foulée (33e, 2-1). Sur un nouveau corner, les Amiénois égalisaient une nouvelle fois avec un coup de tête imparable (40e, 2-2). Juste avant la pause, Louis Mussier inscrivait un triplé d’une frappe magnifique dans la surface adverse (44e, 3-2). A l’heure de jeu, le capitaine d’Amiens faisait la différence d’un tir limpide pour faire le premier break de cette rencontre (62e, 4-2).

Malgré plusieurs arrêts, le gardien amiénois s’inclinait finalement face à la furia olympienne à dix minutes du terme de la partie (80e, 4-3). Alors que les Marseillais continuaient de se projeter vers l’avant, le gardien phocéen devait gérer un face à face en dehors de sa surface et arrivait à contrer l’attaquant amiénois avec sa tête mais l’arbitre de la rencontre sortait un carton rouge pour une main inexistante (86e) et ce malgré les protestations des Olympiens et les images de l’action au ralenti. Au bout du temps additionnel, l’OM, en infériorité numérique donc, trouvait les ressources pour égaliser et arracher les tirs au but (90e+9, 4-4). Le deuxième tireur d’Amiens touchait la barre et le troisième tombait sur le gardien olympien tandis que leurs homologues marseillais convertissaient tous leur pénalty. L’Olympique de Marseille remporte le championnat national U17 !

