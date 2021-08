Arsenal : ces 10 joueurs qui peuvent encore partir !

La suite après cette publicité

Le mercato est loin d'être terminé à Arsenal. Très loin. Alors que l'équipe de Mikel Arteta est à la peine, avec deux défaites en autant de matches en Premier League, les équipes du directeur sportif Edu sont au travail pour dégraisser l'effectif. Et l'entreprise est de taille, puisque, selon le Telegraph, dix joueurs peuvent être concernés.

Le quotidien anglais explique en effet que les Gunners ont placé cinq joueurs sur la liste des transferts. Sead Kolasinac, Hector Bellerin, Lucas Torreira, Eddie Nketiah et Ainsley Maitland-Niles sont tous invités à se trouver de nouveaux clubs. Pour l'heure, le milieu uruguayen (proche de la Fiorentina) et l'attaquant anglais (annoncé du côté de Crystal Palace) semblent les plus proches d'un départ.

Tout peut disparaître

Les Londoniens espèrent que les trois autres suivront assez rapidement. Mais ce n'est pas tout. Le Telegraph nous apprend en effet que les pensionnaires de l'Emirates, qui ont accueilli cinq recrues jusqu'ici (Martin Ødegaard, Ben White, Nuno Tavares, Albert Sambi Lokonga et Aaron Ramsdale) ne fermeront pas la porte à cinq autres éléments en cas d'offres jugées intéressantes.

Sont cités le gardien international allemand Bernd Leno, l'ailier Reiss Nelson, le meneur de jeu Willian et les deux attaquants vedettes Alexandre Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang. Problème, certains d'entre eux possèdent des salaires très élevés et risquent de ne pas trouver preneurs. La course contre la montre est lancée et, pendant ce temps-là, Arsenal pointe à une inquiétante 19e place au classement...