Indice UEFA : la France perd 2 places, l’Espagne au plus mal

Qui aurait pu dire au cœur de l’été qu’après 2 journées de Coupe d’Europe ce sont Brest et le LOSC qui ont rapporté le plus de points à la France au classement de l’indice UEFA en cours. C’est pourtant ce qu’il est en train de se passer. Entre le bonus de qualification pour la phase de championnat de la Ligue des Champions et les victoires engrangées par les deux formations tricolores, le club breton et le club nordiste font taire bien des détracteurs et permettent à la France de se maintenir tant bien que mal dans le classement de l’indice.

Malgré tout, et en dépit des victoires historiques de Brest à Salzbourg (0-4), celle du LOSC face au Real (1-0) et du brillant succès de l’OL 1-4 sur le terrain des Glasgow Rangers, la France a perdu deux places par rapport au dernier classement. Le match nul miraculeux de Monaco à Zagreb (2-2), les cuisantes défaites du PSG à Arsenal (2-0) et celle de Nice à Rome face à la Lazio (1-4) expliquent ceci. Il n’y a bien évidemment pas péril en la demeure puisque cette première phase européenne va s’étirer jusqu’au mois de janvier et que la France reste largement devant les Pays-Bas (4,813 points d’avance), son principal adversaire pour la cinquième place ô combien importante du classement de l’indice sur 5 ans.

Néanmoins, cette nouvelle formule redistribue les cartes et le classement est bien plus serré. Aujourd’hui et contre toute attente, c’est le Portugal qui mène la danse emmenée par une formation du Benfica étincelante et qui a infligé une terrible déculottée à l’Atletico de Madrid 4-0. Symbole des difficultés du football espagnol en ce début de saison, les Colchoneros sont dans le dur tout comme le Real Madrid, Gérone, la Real Sociedad et le Betis Seville tous défaits cette semaine. Finalement seuls le Barça et l’Athletic Bilbao s’en sont sortis avec les honneurs. Rien d’étonnant donc à voir l’Espagne au 9e rang seulement du classement de l’indice en cours, avec déjà un point de retard sur la France, l’Italie et l’Allemagne et même plus d’1,5 point sur l’Angleterre…

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2024/25 (entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison pour les compétitions européennes) arrêté au 04/10/2024 :

-1. Portugal 7,000 points (5/5)

-2. Rep. Tchèque 6,900 points (4/5)

-3. Angleterre 6,714 (7/7)

-4. Allemagne 6,375 (8/8)

-5. France 6,214 points (6/7)

-6. Italie 6,125 (8/8)

-7. Suède 5,500 points (3/4)

-8. Belgique 5,200 points (5/5)

-9. Espagne 5,142 points (7/7)

-10. Norvège 4,875 points (2/4)

-12. Pays-Bas 4,666 (5/6)

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2020 et 2025) :

-1. Angleterre 92,446 points

-2. Italie 81,481 points

-3. Espagne 75,703 points

-4. Allemagne 74,285 points

-5. France 61,379 points

-6. Pays-Bas 56,566 points

-7. Portugal 53,016 points

-8. Belgique 46,400 points

-9. Rep. Tchèque 40,450 points

-10. Turquie 37,300 points