Jesé Rodriguez revient sur les comparaisons avec CR7

Ancien talent du Real Madrid passé au Paris Saint-Germain, l’ailier Jesé Rodriguez (31 ans) n’a pas réalisé la carrière escomptée. Désormais du côté de Johor en Malaisie, il est revenu dans un entretien avec le YouTubeur Mowlihawk sur sa carrière. Il a notamment souligné les comparaisons que la presse faisait de lui avec Cristiano Ronaldo à ses débuts. Explosant du côté des Merengues lors de la saison 2023/2024 en tant que doublure du Portugais, Jesé Rodriguez était facilement comparé à son aîné par leur style vestimentaire et leur caractère.

«C’est vrai que Cristiano et moi avions un look similaire, mais la presse a beaucoup exagéré. Pour moi, il était comme un miroir, je l’avais à la maison. Je voulais gagner tout ce qu’il avait gagné. C’était quelqu’un qui s’est vraiment imposé avec son sérieux et professionnel», a-t-il lâché élogieux envers le quintuple Ballon d’Or.