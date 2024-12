PSG - OL : les dirigeants lyonnais ont quitté les tribunes avant la fin du match

Sale soirée ce dimanche pour l’Olympique Lyonnais. En grande forme depuis plusieurs mois, les Gones se déplaçaient avec le plein de confiance sur la pelouse du Parc des Princes. Pourtant, après un début de rencontre calamiteux et une seconde période monotone, les coéquipiers de Rayan Cherki n’ont pas évolué à leur meilleur niveau et ont été balayés par des Parisiens inspirés. Ajoutez à cela un accueil hostile du Parc des Princes et vous obtenez une très mauvaise soirée pour le peuple lyonnais.

En tribunes, les joueurs lyonnais ont été plusieurs fois insultés et cela a provoqué l’interruption du match à une reprise en seconde période. Mais alors que les chants insultants ont continué, la direction de l’OL présente en tribune a décidé de quitter les travées du Parc des Princes cinq minutes avant la fin du coup d’envoi, selon RMC. Une décision radicale qui montre également que les tensions entre les deux directions sont à leur paroxysme…