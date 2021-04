OM : Lucas Perrin raconte sa folle soirée

Remplaçant au coup d’envoi, Lucas Perrin (22 ans) est entré en jeu hier soir après l’exclusion de Duje Caleta-Car face au MHSC. Et seulement 7 minutes après son entrée, le minot de l’OM est venu inscrire son premier but en professionnel d’un coup de casque qui permettait aux siens de reprendre l’avantage face à Montpellier (3-2) avant que les hommes de Jorge Sampaoli ne se fassent doucher en toute fin de rencontre par Gaëtan Laborde (3-3, 93e). Soirée mouvementée pour Lucas Perrin donc, qui s’est exprimé sur sa prestation et celle de l’équipe en conférence de presse d’après-match.

«La saison dernière, j'aurais pu marquer deux fois, mais j'avais tiré au-dessus, là, je vais savourer ma réussite avec mes proches, mais j'aurais aimé que ce soit le but de la victoire, malheureusement, nous avons encaissé ce but à la dernière minute. Nous avons montré du caractère pour marquer le troisième à dix contre onze. Nous avons manqué de concentration au début de chaque période. Mais il faut conserver cet état d'esprit, le coach est rigoureux, il ne nous lâche pas sur le positionnement et au fil des matches, nous progressons. Personnellement, je travaille toute la semaine pour montrer au coach qu'il peut me faire confiance», a-t-il expliqué à la presse. Avec la suspension à venir de Caleta-Car et ses récentes contres performances, on pourrait revoir le défenseur français titulaire dans les prochains jours.