Le Real Madrid et le FC Barcelone pensent à une star de Liverpool

Le FC Barcelone et le Real Madrid sont sur des dynamiques assez différentes… Les Merengues viennent de remporter la Liga et la Ligue des Champions, et ils ont accueilli Kylian Mbappé et Endrick dans leur effectif cet été. Tout semble donc aller pour le mieux pour la formation madrilène, qui pourrait ajouter un nouveau titre à son palmarès en cas de victoire en Supercoupe d’Europe mercredi face à l’Atalanta.

En face, le Barça sort d’une saison décevante, et est miné par les problèmes financiers. Dani Olmo, la recrue phare catalane pour l’instant, ne peut par exemple toujours pas être inscrit auprès de la Liga. Heureusement, Hansi Flick peut s’appuyer sur un effectif assez jeune avec bon nombre de joueurs à fort potentiel. Quoi qu’il en soit, les deux formations restent rivales sur le terrain, mais aussi quand on parle de mercato.

Les Catalans et les Madrilènes sont ainsi souvent sur les mêmes dossiers, et le Barça avait par exemple tenté sa chance pour Endrick avant que les Madrilènes ne parviennent à l’arracher à Palmeiras. Comme l’indique le Daily Mail, les deux frères ennemis du football espagnol pourraient se livrer un nouveau duel dans les mois à venir pour Trent Alexander-Arnold.

Le latéral-milieu de terrain anglais est en fin de contrat en 2025, et pour l’instant, il ne semble pas pressé de prolonger. Forcément, Liverpool se retrouve dans une situation compliquée, et le Barça et le Real Madrid savent qu’ils pourront le recruter à moindre coût, voire gratuitement s’ils venaient à attendre un an. Un joueur polyvalent et très expérimenté malgré ses 25 ans qui ferait clairement du bien aux deux effectifs…