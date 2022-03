Ligue Europa : l'AS Monaco chute à Braga, le FC Barcelone cale contre Galatasaray

Après les belles soirées de Ligue des Champions du début de semaine, place à l'Europa League. Ou plutôt à la suite de ces huitièmes, puisque plusieurs matchs aller avaient déjà été joués hier, à l'image de celui de l'OL face à Porto. L'AS Monaco voulait logiquement rééditer le résultat des Lyonnais, face à une autre équipe portugaise qui plus est, Braga. Pour ce match, Paul Clement sortait une belle équipe, avec les habituels Vanderson, Tchouaméni, Martins ou Ben Yedder, entre autres. Seulement, ça démarrait bien mal pour les Asémistes puisqu'après trois minutes de jeu seulement, Abel Ruiz faisait déjà trembler les filets. La frappe de Gomes était ainsi déviée par Disasi, et revenait directement sur l'Espagnol. D'un plat du pied, il trompait Nübel (1-0, 3e). Ensuite, les Portugais continuaient de s'offrir des situations chaudes, à l'image du poteau de Ricardo Horta (31e), et le portier du club du Rocher en a sorti quelques belles également.

La suite après cette publicité

Les Monégasques eux aussi parvenaient à créer du danger, avec deux buts annulés en première période notamment. Au retour des vestiaires, les Monégasques prenaient le dessus dans le jeu, affichant un visage résolument offensif. Suffisant pour bousculer les Lusitaniens ? Pas vraiment, puisque l'équipe de Clement, si ce n'est sur cette tête de Martins par exemple (64e), n'était pas si dangereuse que ça. Des intentions, mais une exécution loin d'être optimale. Le chrono défilait, et si ce 1-0 n'était pas catastophique pour Monaco, Braga faisait le break en toute fin de match via Vitor Oliveira (2-0, 89e). Les Asémistes devront donc signer une remontada au retour à Louis II dans une semaine.

Le match de l'AS Monaco en direct commenté est ici.

Coup d'arrêt pour le Barça

L'autre belle affiche du soir nous menait à Barcelone, où le Barça accueillait Galatasaray. Xavi faisait légèrement tourner, mais il y avait tout de même du beau monde sur la pelouse, à l'image du milieu De Jong-Nico-Pedri, ou cette attaque composée de Ferran Torres, Adama Traoré et Memphis Depay. Face à une équipe turque assez repliée devant sa surface en début de match, les Barcelonais parvenaient tout de même à se procurer quelques situations, comme ce coup franc de Depay, sorti par Iñaki Peña (26e), prêté par le Barça. Mais les Stambouliotes avaient du répondant, à l'image de cette superbe action individuelle de Aktürkoglu (37e). Peu à peu, Galatasaray commençait à inquiéter les Catalans, et la touche Torrent - ancien du Barça et du staff de Xavi au Qatar - se faisait sentir.

Revivez le match du Barça sur notre live commenté.

A la pause, Xavi faisait trois changements, avec l'entrée d'Ousmane Dembélé notamment. Et les Blaugranas commençaient à bien dominer, avec une tête de Busquets sortie in-extremis par Peña (57e). Galatasaray tenait bien, malgré un bon Dembouz et un Adama toujours tranchant. De Jong lui, sur une action rocambolesque, touchait le poteau (75e). Bafé Gomis, entré en jeu, pensait ouvrir le score, mais il était hors-jeu (79e). Malgré de nombreux assauts, le Barça n'a finalement pas réussi à marquer, et devra s'imposer en terres turques la semaine prochaine. Dans les autres rencontres du soir, on notera ce beau choc entre l'Atalanta et le Bayer Leverkusen, avec deux équipes qui ont été fidèles à leur réputation. Ce sont cependant les Italiens qui ont pris une option sur la qualification en s'imposant 3-2, avec un doublé de Luis Muriel notamment. Moussa Diaby avait lui marqué pour les Allemands. De leur côté, les Glasgow Rangers ont écrasé l'Etoile Rouge de Belgrade avec un joli succès 3-0.