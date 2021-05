LdC : Lisbonne entre dans la danse pour la finale

Alors que la finale de la Ligue des Champions devait initialement avoir lieu en Turquie, à Istanbul, l'UEFA est en pourparlers avec le gouvernement britannique. Ce dernier souhaite en effet que l'affiche entre Manchester City et Chelsea se déroule sur le sol anglais, à Wembley ou ailleurs. Une volonté motivée par le fait que le Royaume-Uni ait placé la Turquie sur sa liste rouge dans le cadre de la pandémie de Covid-19 et des voyages en provenance de ce pays. Et cela empêcherait les supporters des deux écuries anglaises de se déplacer pour l'occasion.

D'après la BBC, Lisbonne, où le Final 8 avait été mis en place par l'UEFA pour terminer l'édition 2019-2020 de la C1, est désormais une piste sérieuse à privilégier. Le très sérieux média anglais explique que l'instance dirigeante du football européen n'a pas encore obtenu toutes les garanties permettant la bonne organisation d'un tel événement en Angleterre de la part du gouvernement britannique. Le fait que le Portugal soit placé sur la liste verte des voyages du Royaume-Uni aiderait également. L'UEFA, le gouvernement ainsi que la FA se sont réunis ce lundi afin d'avancer sur ce dossier. Une décision est attendue d'ici mercredi au plus tard.