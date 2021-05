Juventus : Cristiano Ronaldo remplaçant pour le dernier match de la saison

Face à Bologne ce soir pour la dernière journée de Serie A, la Juventus tentera d’arracher une place qualificative pour la Ligue des Champions. Actuellement 5ème, les Bianconeri devront compter sur un faux pas de l’AC Milan ou de Naples et devront assurer à l’extérieur.

Malgré l’enjeu extrêmement important, Andrea Pirlo a décidé de se passer de Cristiano Ronaldo au coup d’envoi. Le Portugais, annoncé sur le départ et dont l’avenir est de plus en plus flou, a été remplacé par le quatuor offensif Chiesa - Morata - Dybala - Kulusevski. De quoi relancer le débat autour de son futur, toujours plus incertain.