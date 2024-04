LdC : le PSG au complet pour les demi-finales

Dans ce quart de finale retour de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et le PSG (1-4), plusieurs éléments des deux équipes étaient sous la menace d’une suspension pour une éventuelle demi-finale aller en cas d’avertissement.

global 33 Possession 67 52 Duels gagnés 48 72 Passes réussies 90

Coté catalan, Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Ronald Araujo, Frenkie de Jong, Ferran Torres et João Félix devaient faire attention, alors que Milan Skriniar, Vitinha, Lucas Hernandez et Manuel Ugarte étaient dans la même configuration. Bonne nouvelle donc pour les Parisiens puisqu’aucun des noms cités n’a été averti. Lewandowski a lui été averti et Araujo a écopé d’un rouge direct mais le Barça reste à quai.