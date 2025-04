Jérôme Rothen dézingue les arbitres du derby ASSE-OL

Le derby entre l’ASSE et l’OL dimanche a pris une tournure polémique. Alors que les Verts sont allés chercher une victoire précieuse dans la quête du maintien dans une ambiance volcanique contre son plus grand rival, l’autre grand sujet de la soirée aura été l’arbitrage de François Letexier. Auteur du premier but stéphanois, Lucas Stassin a été exclu sur une vilaine semelle sur Corentin Tolisso. Finalement, après visionnage de la VAR, l’arbitre de la rencontre est revenu sur sa décision et a remplacé le carton rouge en jaune. Une décision qui a provoqué l’ire des supporters lyonnais et de nombreux observateurs du football français, surtout que le milieu de terrain de l’OL a été évacué sur civière après ce terrible geste. Il n’en fallait pas plus pour que les critiques pleuvent sur François Letexier. Déjà auteur de plusieurs erreurs d’arbitrage cette saison comme le carton rouge adressé à Amine Harit lors du Classique ou l’absence de carton rouge pour la semelle de Wilfried Singo sur le visage de Gianluigi Donnarumma, l’arbitre de 35 ans se serait bien passé de cette nouvelle polémique. Sur les ondes de RMC, Jérôme Rothen y est allé de sa diatribe contre l’officiel en fustigeant l’arbitrage de M.Letexier et le VAR :

«Encore une fois, c’est invraisemblable ce qu’il s’est passé. Ce qui me désole, c’est qu’on est sur une fin de saison et qu’on ne se sert pas des erreurs. Sur cette année, il faut m’expliquer pourquoi M. Letexier est totalement crédible pour arbitrer les matchs phares des journées. Il y a eu trois matchs phares de sa part et trois scandales : OM-PSG, Monaco-PSG et maintenant Saint-Etienne-Lyon. Bon, ça suffit ! Le rouge pour Harit, Donnarumma qui aura une balafre à vie et ce qu’il s’est passé lors du derby. Tolisso a raison dans son communiqué : pour une fois, M. Letexier prend la bonne décision au départ. Avant ce match-là, il a fait Real Madrid-Arsenal (en quart de finale retour de LDC, ndlr). Il est extrêmement fatigué. Il fait n’importe quoi. Il y a une panoplie de conneries de Letexier, c’est incroyable. La VAR est là pour rattraper les erreurs de l’arbitre quand il se trompe. Mais pour une fois, il prend la bonne décision à chaud. Comment on explique que la VAR lui met plein d’interrogations dans la tête ? M. Letexier, tellement il est dans le brouillard depuis pas mal de mois, il donne raison à Willy Delajod, qui est loin d’être le meilleur arbitre de Ligue 1, encore moins dans la VAR. Ces gens-là nous représentent dans l’arbitrage français sur des matchs phares le dimanche soir. Pour vendre la Ligue 1, bravo", a conclu Jérôme Rothen, très remonté. "Il est temps de mettre un grand coup de balai pour repartir sur de bonnes bases. J’espère qu’au mois de juin, à la fin de la saison, quand tu vois le bordel avec DAZN et tout, l’arbitrage français va se remettre à zéro.»