Monaco : que devient le grand oublié Jean Lucas ?

La suite après cette publicité

Le cas Jean Lucas est une énigme à Monaco. Depuis plusieurs mois, il a totalement disparu de la circulation. Le Brésilien n’est plus apparu dans le groupe depuis le 3 novembre dernier. Il était alors resté assis sur le banc en Ligue Europa contre l’Etoile Rouge de Belgrade. Sa dernière entrée sur un terrain remonte à une semaine plus tôt, le 27 octobre face à Ferencváros, toujours en C3. On ne l’a plus revu depuis et n’a pas été convoqué ce soir pour le match à Lens (21h). Il est pourtant en condition pour jouer nous indique-t-on au club seulement Philippe Clément ne compte plus du tout sur lui. Plus étonnant, il n’est pas parti cet hiver, alors qu’il y a eu des offres sur la table.

L’ancien Lyonnais, recruté en 2021 contre 11 M€, avait pourtant démarré les trois premières rencontres de championnat comme titulaire. La lourde défaite contre Lens (76 minutes de jeu, 4-1) est sans doute une première explication de son déclassement. La seconde raison, c’est la venue de Mohamed Camara en fin de mercato, régulier et convaincant depuis son arrivée, et le retour d’une courte période de suspension pour Youssouf Fofana. Ça ne fait pas tout bien sûr, mais force est de constater qu’Eliot Matazo et désormais le jeune Edan Diop sont les premiers remplaçants du duo titulaire.

À lire

OL : Juninho dévoile les raisons du transfert avorté d’André Onana

5e dans la hiérarchie et une place encombrante d’extra-communautaire

L’avenir s’écrit loin du Rocher pour l’ancien joueur de Flamengo et Santos. Cet hiver déjà, il y a eu des offres. Monaco exigeait un montant de 6,5M€ pour un élément sous contrat jusqu’en 2026, mais jamais un tel montant n’est parvenu sur le bureau de la direction. Comme nous vous l’indiquions en janvier, Troyes et Besiktas ont proposé un prêt, quand l’Espanyol a tenté sa chance avec un prêt assorti d’une option d’achat de 5,5 M€. L’ASM a refusé, malgré les 100 000 euros mensuels du Brésilien de 24 ans, qui n’a pas souhaité non plus baisser ses prétentions.

La suite après cette publicité

Il ne fait aucun doute qu’il vit ses dernières semaines en Principauté. A Bola évoquait récemment l’intérêt du Sporting CP et même de premiers contacts en vue de le recruter cet été. D’après nos informations, une offre verbale a même été communiquée par les Portugais mais toujours pas la hauteur de ce qu’espère le club princier. Ce dossier a tout de même pris un bon départ. Un transfert permettrait à Monaco de récupérer un peu de liquidités et de libérer une place de joueur extra-communautaire. Malgré des qualités athlétiques évidentes, il n’aura jamais réussi convaincre à l’ASM en 49 apparitions.