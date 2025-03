Equipe de France : la grosse sortie de Kylian Mbappé après la qualification contre la Croatie

Les Bleus l’ont fait ! Après un triste visage montré en Croatie, l’équipe de France s’était inclinée au match aller 2-0 et se compliquaient la tâche pour une qualification en demi-finale de la Ligue des Nations. Mais après une remobilisation, les hommes de Didier Deschamps ont montré un bien meilleur état d’esprit et se sont imposés au Stade de France grâce à des réalisations de Michael Olise et Ousmane Dembélé pour emmener les Bleus aux penalties et se qualifier au bout de la nuit.

La suite après cette publicité

Impliqué sur les deux buts de la soirée, le capitaine Kylian Mbappé, de retour en équipe de France, s’est exprimé et a salué la qualification héroïque. «On s’est levé avec l’idée qu’on pouvait passer une bonne soirée, faire un grand truc. On ne voulait pas les laisser respirer. Michael met un superbe coup-franc et Ousmane Dembélé est très efficace. On a poussé pour éviter les prolongations, mais on savait qu’on avait un très grand gardien aux tirs au but», a-t-il d’abord expliqué sur TF1.

Kylian Mbappé est très heureux

Avant d’assurer que les Bleus s’étaient remobilisés après la débâcle du match aller. «C’était un objectif, pas un rêve. On était convaincu qu’on allait le faire, il fallait un match comme ça pour mettre le public avec nous. On voulait un public hostile pour les Croates. C’était cool, on va au Final Four. Je voulais que tout le monde y croie, nous, le groupe, on y croyait. On a essayé de le transmettre et emmener les 80k personnes avec nous. Ce n’est pas une revanche en Espagne, il y a un titre à aller chercher et c’est ce qu’on veut avec la sélection», a ajouté le capitaine tricolore.

La suite après cette publicité

Un sentiment partagé par l’un des héros de la soirée, Mike Maignan, auteur de deux parades décisives contre la Croatie. «Parfois, on a besoin d’être piqué pour avoir une réaction comme cela. C’est bien d’avoir ce genre de moment, il ne faut pas prendre d’adversaire à la légère. On s’est beaucoup parlé après le match aller et on a fait un gros match», a expliqué le portier tricolore. De quoi souder le groupe France avant les qualifications à la prochaine Coupe du monde et la demi-finale de Ligue des Nations, contre l’Espagne en juin.