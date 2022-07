Bayern Munich : ça commence à bouger pour Dayot Upamecano

La suite après cette publicité

Kimpembe, De Ligt, Koundé, Koulibaly... Rarement les défenseurs centraux n'avaient été autant à l'honneur pendant un mercato. Il faut dire que cet été, on va assister à un énorme jeu de chaises musicales, et bon nombre de joueurs référence à ce poste vont changer de club. Et voilà qu'un nouveau nom va enflammer le marché : Dayot Upamecano, l'international tricolore du Bayern.

Le défenseur de 23 ans, qui a disputé 28 rencontres de Bundesliga avec le champion d'Allemagne, fait ainsi partie des joueurs suivis par Chelsea pour renforcer sa défense centrale. C'est ce qu'indique le London Evening Standard en ce début de semaine. Les Blues cherchent à recruter un voire deux défenseurs centraux de haut niveau pour couvrir les départs de Rüdiger et Christensen, et le Français plaît beaucoup à la nouvelle direction londonienne.

Les places sont chères à Munich

Il faut dire que du côté de la Bavière, on a mis les bouchées doubles pour recruter Matthijs de Ligt, le défenseur de la Juventus. L'international néerlandais viendra donc logiquement prendre une place dans la défense centrale munichoise, et il pourrait en faire les frais, alors qu'on retrouve dans l'effectif des joueurs comme Lucas Hernandez ou même Benjamin Pavard, qui risque de rejouer dans l'axe avec l'arrivée de Mazraoui.

En Allemagne en revanche, les médias précisent que le Bayern n'a pas forcément envie de se séparer du joueur. Chelsea va donc devoir négocier avec l'écurie de Bundesliga, qui n'a a priori pas besoin de vendre et est toujours rude en affaires. Le début d'un long feuilleton ?