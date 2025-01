La promesse de Karim Benzema à Vinicius Júnior

Soutien déclaré de Vinicius Júnior pour le Ballon d’Or 2024, Karim Benzema avait vécu la défaite de son ancien coéquipier comme un crève-cœur. «Je n’ai rien contre Rodri, qui est un bon joueur, mais je suis dans mon canapé, je regarde la télé et Rodri ne fait pas des choses qui me font dire : ‘Pffff", alors que Vinicius l’a fait plus d’une fois. C’est un peu triste et je ne me sens pas bien pour Vinicius, qui mérite le Ballon d’Or», avait réagi le lauréat 2022 après le sacre de l’Espagnol.

Alors que le Real Madrid jouera sa finale de Super Coupe d’Espagne face au Barça ce dimanche en Arabie saoudite, Karim Benzema a profité de son temps libre pour retrouver ses anciens coéquipiers. L’occasion, aussi, d’accorder un entretien à Marca au cours duquel il est revenu sur l’épisode de Châtelet et sur ses dernières discussions avec Vini’ : «je l’ai vu et je lui ai dit de ne pas écouter ce qui se dit, de ne pas baisser son rythme, car c’est le meilleur du monde et qu’un jour, il remportera le Ballon d’Or.»