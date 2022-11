Ligue 1 : l'arbitre Johan Hamel est décédé

Le foot français est en deuil. La SAFE, représentant les arbitres de l'élite du football tricolore, vient de procéder à l'annonce du décès de Johan Amel, expérimenté arbitre de Ligue 1, à l'âge de 42 ans. Au sifflet de 16 rencontres de championnat cette saison, il en a totalisé 372 au cours de sa carrière et a également connu le rôle de quatrième arbitre lors de rencontres européennes.

«L’arbitrage est en deuil. Nous apprenons le décès de notre Collègue et Ami, Johan HAMEL, arbitre de Ligue 1, à l’âge de 42 ans. A sa Famille, ses Proches et Amis, le SAFE et les Arbitres adressent leurs plus profondes condoléances. Johan, tu nous manqueras», peut-on lire. Johan Hamel avait dirigé le dernier Lille-Rennes et était assistant vidéo lors du match PSG-Auxerre de dimanche dernier. Foot Mercato présente ses condoléances à sa famille ainsi qu'à ses proches.