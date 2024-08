Lille : les confidences d’Olivier Letang sur le duel Kylian Mbappé-Ethan Mbappé

Ce jeudi, le LOSC a découvert ses adversaires pour la saison de Ligue des Champions qui arrive. La formation de Bruno Genesio affrontera ainsi Liverpool, le Real Madrid, l’Atlético de Madrid, la Juventus, Feyenoord, le Sporting CP, Sturm Graz et Bologne. Et qui dit match face au Real Madrid dit aussi match particulier pour une recrue lilloise : Ethan Mbappé. L’ancien joueur du PSG affrontera pour la première fois de sa carrière son frère Kylian Mbappé qui évolue chez les Merengues.

Un match dans le match et un beau clin d’oeil forcément pour les deux frères. Au micro de Canal+, le président lillois Olivier Létang a confié que cette possibilité avait été évoqué il y a quelques semaines. « On en rêvait, on en avait même parlé entre nous. Kylian nous avait dit, “déjà qualifiez vous.” C’est une histoire formidable pour les deux frères », a-t-il lancé.