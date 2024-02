Le déclassement irrémédiable de Rayan Cherki à l’OL…

18 janvier 2020. Alors qu’il n’a que 16 ans, Rayan Cherki claque un doublé en Coupe de France face à Nantes à la Beaujoire pour une victoire 4-3 des siens. C’était il y a quatre ans et pourtant, à l’évocation du nom de Rayan Cherki c’est souvent ce match référence qui vient à l’esprit. Il faut dire que le Gone, en dépit de quelques fulgurances (notamment en deuxième partie de saison 2022-23 sous les ordres de Laurent Blanc), manque cruellement d’autres moments d’exceptions dans sa jeune carrière à l’OL.

Si de nombreux coaches se sont cassé les dents sur le cas Cherki, Pierre Sage, qui apprécie et soutient le prodige de l’OL, n’a pas réussi à trouver les clés pour le relancer. Pire, le technicien rhodanien, plutôt à l’aise avec les jeunes joueurs dispose sans aucun doute d’une version de Rayan Cherki inconstante et plutôt insipide avec un but et trois passes décisives délivrées en 21 matches toutes compétitions confondues. Un rendement indigne d’un joueur offensif et du potentiel de l’international espoir tricolore.

Le cas Cherki n’est plus une priorité à l’OL

Sa dernière prestation avec l’OL face au Stade Rennais il y a une dizaine de jours a été le point d’orgue d’une saison catastrophique. Sorti à la mi-temps après 45 minutes fantomatiques et un 0-3 en faveur des Bretons, le natif de Lyon avait assisté au réveil des siens qui avaient fini par s’incliner 2-3 au Groupama Stadium. Hasard ou coïncidence, le n°10 de l’OL n’est pas entré en jeu face à l’OM malgré un échauffement en seconde période.

Plutôt inquiétant pour la suite de la saison d’une pépite lyonnaise en plein doute et qui a vu notamment arriver une forte concurrence sur le front de l’attaque. Car si son poste de prédilection est en n°10 derrière l’attaquant, les récents schémas de jeu proposés par Pierre Sage risquent de ne lui offrir quelques miettes sur les côtés. Mais les recrues hivernales Gift Orban, Said Benhrama et même Malick Fofana ne vont pas arranger ses affaires et vont apporter une sacrée concurrence sur le front de l’attaque, sans compter sur la prise de pouvoir d’Ernest Nuamah sur le côté droit.

Pas de quoi émouvoir en interne à Lyon puisque le cas Rayan Cherki, sous contrat jusqu’en juin 2025 avec l’OL, apparaît de moins en moins prépondérant au fil des semaines et que l’idée de voir le grand espoir de l’OL, sur le banc ou pire en tribunes fait son chemin dans l’esprit de la direction rhodanienne, qui était déjà prête à s’en séparer cet hiver en cas d’offre satisfaisante. Une situation étonnante à l’heure où le joueur, dont la valeur est l’une des plus importantes de l’effectif (25 M€ selon transfermarkt), a fait l’objet d’une approche concrète de la part d’un club anglais dans les dernières heures du mercato… Face au LOSC mercredi soir, le joueur aux 102 matches de L1 avec l’OL (5 buts et 13 passes décisives) pourrait avoir une énième possibilité de se relancer. Suffisant pour retrouver grâce aux yeux des supporters et de la direction lyonnaise ? A suivre…