Conflit israélo-palestinien : Shon Weissmann absent contre Osasuna après avoir reçu des menaces de mort

Le conflit israélo-palestinien cristallise toutes les attentions et tensions en ce moment. Même si le silence est souvent la solution privilégiée par la plupart des joueurs de football, certains n’hésitent pas à prendre position sur ce conflit face auquel il est compliqué de fermer les yeux. Ainsi, Youcef Atal et Karim Benzema ont provoqué un tollé en France pour s’être, plus ou moins, maladroitement exprimés sur ce conflit qui fait réagir de partout. En Espagne, les avis de certains joueurs font moins parler d’eux. Pourtant, Shon Weissman, seul joueur israélien de l’autre côté des Pyrénées, n’a pas hésité à s’exprimer en faveur de son pays dans ce conflit.

Une prise de position qui lui a valu plusieurs menaces. Ce vendredi, Grenade s’est déplacé sur la pelouse d’Osasuna. Un déplacement qui se fera sans Shon Weissman. Le seul joueur israélien de Liga est resté à Grenade en raison des menaces du groupe d’extrême gauche basque Indar Gorri. Ce parti a publié sur ses réseaux sociaux une image d’un panneau « interdit » avec le visage du joueur de Grenade et le slogan « Weissman dehors ». Pour ces raisons, le buteur de 27 ans n’a pas fait le déplacement dans le pays Basque et est resté à Grenade ce vendredi.