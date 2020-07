LOSC : Christophe Galtier revient sur l'épisode Loïc Rémy

Le LOSC pensait bien conserver Loïc Rémy (33 ans) au moins pour les deux prochaines saisons. Mais malgré une proposition pour prolonger son bail de deux ans, l'attaquant a finalement pris la poudre d'escampette, libre de tout contrat. Annoncé à Benevento, l'ancien joueur de Chelsea a finalement été recalé à la visite médicale par le club italien. Une situation rocambolesque pour le principal protagoniste qui se retrouve donc une nouvelle fois sur le marché. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, Christophe Galtier a accepté de revenir sur cet épisode malheureux.

« J'aurais des nouvelles de Loïc ce week-end, on le laisse pour l'instant. Loïc est confronté au même problème qu'il a eu partout quand il a signé un contrat. Chez nous, il y a eu quatre ou cinq experts pour valider sa qualification, apparemment ce n'est pas le cas en Italie. Je suis sûr qu'il trouvera un point de chute ailleurs. En tout cas, il ne reviendra pas au LOSC. Loïc a été très clair et correct. C'est difficile pour différentes raisons, sur un plan moral d'abord, le contrat en Italie n'était pas le même qu'au LOSC, et quand le joueur a pris la décision de partir, ce n'est pas évident de revenir. Je pense que c'est mieux pour Loïc et pour le club, » a ainsi commenté Galtier. Loïc Rémy devra donc se trouver un point de chute loin du Nord...