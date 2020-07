Benevento : Loïc Rémy recalé à la visite médicale !

Au sortir d'une saison 2019-20 tronquée mais réussie pour Loïc Rémy (28 matches - 11 buts toutes compétitions confondues), tout semblait écrit. Une prolongation de deux ans devait permettre à l'ancien international tricolore de rester dans le Nord pour le plus grand bonheur de Christophe Galtier, qui avait même quasi annoncé sa prolongation. Mais contre toute attente, quelques jours plus tard, Rémy annonçait à ses coéquipiers son départ du club. L'ancien attaquant lillois justifiait par la suite son départ pour des problèmes de négociation salariale.

Et l'ancien Lyonnais et Marseillais avait déjà clairement une proposition ferme pour rebondir. Le club italien de Benevento, promu en Serie A, souhaitait en faire un leader d'attaque et lui a fait une proposition de contrat lui permettant de tripler son salaire. Après avoir visité les installations du club, Loïc Rémy (33 ans) paraissait emballé par le projet soumis par le directeur sportif du club Pasquale Foggia.

Un problème à la visite médicale

Mais alors que tout semblait bouclé, Loïc Rémy va sans doute devoir déjà quitter Benevento avant même d'y avoir signé. Selon le média local Ottopagine, il y aurait eu un problème à la visite médicale. Si tout s'était bien passé lors de la première partie de celle-ci, un problème physique l'empêchant d'évoluer en Italie aurait été détecté.

Un dernier rendez-vous devrait avoir lieu demain entre Pasquale Foggia pour une dernière clarification indique le média local. Un rendez-vous qui n'a que peu de chances d'aboutir à quelque chose de positif. Loïc Rémy, qui disposait d'une offre de prolongation de deux ans au LOSC, risque donc d'être de nouveau sans club...