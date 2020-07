LOSC : Loïc Rémy justifie son départ surprise

Le LOSC et ses supporters ne s'attendaient pas à ça. Alors qu'une prolongation de deux saisons lui tendait les bras, Loïc Rémy (33 ans) a finalement décidé de quitter les Dogues pour rejoindre Benevento promu en Serie A. Dans un live Instagram, l'attaquant français a justifié son départ surprise du club nordiste. La lenteur des tractations puis le discours d'une personne en particulier au club, auraient achevé de convaincre l'intéressé de quitter le Nord.

« J'ai demandé un salaire au club, qui a été rejeté et le club m'a fait une autre proposition qui baissait mon salaire et j'ai accepté, une baisse conséquente. Mais en contrepartie, pour le manque à gagner on va dire, je demandais un bonus en cas de qualification en Ligue des champions. Je vais pas citer de nom mais une personne du club a dit à mon agent : "Tu penses qu'à 33 ans il trouvera une meilleure offre ?" Je pense que ça a été l'erreur fatale, même si les renégociations auraient dû redémarrer plus tôt à mon avis et j'aurais accepté sans regarder. Quand j'ai entendu ça, j'y croyais mais je me suis dit c'est la loi du foot, accepte, » a ainsi confié l'ancien joueur de Chelsea. Si son départ a affecté beaucoup de monde au LOSC, c'est bien en Italie que Loïc Rémy poursuivra sa carrière...