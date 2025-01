PSG : Luis Enrique ravi de la confiance accordée

Luis Enrique est un entraîneur heureux. Les résultats sont bons, et surtout, il peut compter sur le soutien permanent de sa direction, même lors des mauvais moments, comme il l’a expliqué en conférence de presse.

« C’est vital. Un projet comme celui-ci, qui a démarré l’année dernière, où le message est important. Après une mauvaise phase, j’ai toujours eu le soutien du président, du club et de la direction sportive. C’est la meilleure manière de travailler. Je n’ai jamais caché depuis le premier jour que je suis satisfait ici. Ce que nous recherchons est sur la bonne voie. Il y a toujours des hauts et des bas, mais l’équipe s’améliore et nous aimons tous cela ». Le PSG affiche en effet une stabilité presque inédite depuis l’arrivée de QSI.

