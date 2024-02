OM - Metz : les compositions probables

En ouverture de la 21e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille accueille le FC Metz ce vendredi à 21 heures. Un rendez-vous important pour les Phocéens, huitièmes et qui chercheront à mettre fin à une série de 4 matches sans victoire toutes compétitions confondues. Pour cette rencontre, Gennaro Gattuso devrait ainsi opter pour un 4-3-3. Devant Lopez, aligné dans les buts, Clauss, Gigot (cap.), Balerdi et Merlin formeront la défense olympienne. Dans l’entrejeu, Ounahi et Onana seront quant à eux associés à Harit alors que Ndiaye, Aubameyang et Luis Henrique devraient, eux, débuter sur le front de l’attaque.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 8 Marseille 29 20 6 7 8 5 28 22 16 Metz 16 20 -14 4 4 12 17 31

Côté Messin, Laszlo Bölöni pourra compter sur le retour du défenseur Christophe Hérelle de retour de suspension. Privé de Nguessan, sur le départ et Jallow, touché à une cuisse, le coach des Grenats devrait privilégier un 4-2-3-1. Dans les cages, Oukidja est attendu et devrait être protégé par une défense à quatre composée de Colin, Traoré, Hérelle et Udol (cap.). Au milieu de terrain, Jean-Jacques et N’Doram formeront le double pivot. Enfin, Van den Kerkhof, Atta et Lamkel-Zé sont pressentis pour commencer juste derrière Mikautadze, seul en pointe.