Abus sexuels : la FIFA suspend le président de la Fédération haïtienne

Après une longue enquête, The Guardian révélait, le 30 avril dernier, que Yves Jean-Bart, le président de la Fédération haïtienne de football (FHF), était accusé d'abus sexuels par de jeunes footballeuses du centre de formation national d'Haïti sur les cinq dernières années. Une information tombée qui n'avait pas échappé à la brigade de protection des mineurs de la police judiciaire haïtienne, qui a décidé d'ouvrir une enquête à ce sujet le 9 mai dernier.

La FIFA n'est pas non plus restée les bras croisés face à cette situation inconfortable. The Guardian a rapporté lundi soir que l'instance dirigeante du football mondial a décidé de suspendre provisoirement Jean-Yves Bart, avec effet immédiat, pour une durée de 90 jours, en attendant de voir l'évolution de l'enquête menée par les autorités locales.