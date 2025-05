Hugo Ekitike est la priorité de Chelsea

En quête d’un numéro 9, Chelsea a désigné sa priorité. En effet, The Independent assure ce lundi que le joueur de l’Eintracht Francfort, Hugo Ekitike (22 ans), est la cible n°1 des pensionnaires de Stamford Bridge. Le média anglais explique que les Blues étaient aussi séduits par Viktor Gyökeres (Sporting CP) et Liam Delap (Ipswich Town). Mais le premier se rapproche d’Arsenal pendant que le second devrait signer à MU.

Du côté de Chelsea, c’est bien Ekitike la priorité. Les Londoniens sont conscients que son prix peut être un frein, puisque le club allemand réclame 100 M€. Mais le fait de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine leur offre de nouvelles perspectives et d’autres moyens, eux qui veulent absolument solidifier leur secteur offensif. Vendredi, Globo Esporte avait déjà parlé d’une offre de 60 M€ pour João Pedro de Brighton. Chelsea risque encore de faire sauter la banque.