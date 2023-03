Arsenal : le nouveau contrat XXL de Bukayo Saka

La suite après cette publicité

Élément clé de l’effectif de Mikel Arteta cette saison, Bukayo Saka devrait logiquement se voir s’offrir un nouveau contrat très lucratif. Comme le révèle le Daily Mail, le crack anglais pourrait obtenir un contrat de 15 millions de livres sterling (17 millions d’euros) à l’année. Ce qui porteraot son salaire hebdomadaire à environ 300 000 £ (341 000 €) par semaine. Il s’agirait de l’un des plus gros salaires de l’histoire du club pour un joueur.

L’ailier de 21 ans deviendrait également le joueur le mieux payé du club actuellement. Cette saison, l’international anglais a inscrit 13 buts en 38 matches avec les Gunners. Il a également délivré 10 passes décisives. Saka commence même maintenant à s’imposer avec les Three Lions, où il a encore réalisé une grande prestation face à l’Ukraine dimanche dernier en marquant un but et en délivrant une passe décisive.

