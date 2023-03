Arsenal : l’Angleterre s’enflamme pour l’intenable Bukayo Saka

La suite après cette publicité

Bukayo Saka détruit tout sur son passage. Cette saison, rien ne semble véritablement en mesure d’arrêter le jeune attaquant de 21 ans. Rayonnant avec Arsenal depuis son explosion lors de la saison 2019/2020, le natif de Londres est particulièrement intenable ces derniers mois (12 buts et 10 passes décisives en 28 matchs de championnat cette année). Ce n’est certainement pas un hasard si les Gunners trônent en tête de la Premier League et n’ont jamais semblé aussi proches de remporter le titre de champion d’Angleterre depuis bien longtemps. Et ce n’est pas la trêve internationale qui lui a coupé les ailes.

Titularisé à deux reprises par Gareth Southgate dans le couloir droit de l’attaque des Three Lions, d’abord en Italie (2-1) jeudi, puis contre l’Ukraine (2-0) dimanche, Bukayo Saka a encore une fois répondu présent et porté son équipe. S’il n’a pas marqué face aux champions d’Europe en titre, son corner parfaitement botté depuis la droite a amené l’ouverture du score de Declan Rice. C’est ensuite la même situation qui a conduit à l’obtention du penalty transformé par Harry Kane juste avant la pause. Sans oublier l’importance du travail défensif réalisé par le joueur formé par Arsenal sur la pelouse de Naples.

Bukayo Saka met tout le monde d’accord

Pour le deuxième match comptant pour les éliminatoires de l’Euro 2024, Saka a encore plus pris les choses en main dans son jardin, à Wembley. L’ailier d’Arsenal a d’abord déposé un amour de centre rentrant pour qu’Harry Kane inscrive son 55e but en sélection. Trois minutes plus tard, celui qui est surnommé "England’s starboy" chez nos voisins anglais n’a eu besoin de personne pour se défaire du marquage, dos au but, avant de décocher une délicieuse frappe enroulée puissante du gauche, scellant le score de ce match contre la Zbirna. À côté de ça, Bukayo Saka a été l’élément le plus en vue sur la pelouse, menaçant constamment un Vitaliy Mykolenko impuissant, et provoquant pas moins de 4 fautes, ce qui lui a d’ailleurs valu d’être nommé homme du match.

Un sentiment partagé par les médias du Royaume de Sa Majesté, qui ont élu le gamin d’Arsenal "man of the match" à l’unanimité avec la note de 9/10. « L’ailier s’est fait plaisir face à Vitaliy Mykolenko. Saka a créé l’ouverture du score de l’Angleterre et a ensuite souligné sa qualité avec un but époustouflant », écrit The Guardian à son sujet. « Après 20 premières minutes tranquilles, il était une menace constante sur la droite de l’Angleterre. Au fur et à mesure que son influence grandissait, la domination de l’Angleterre augmentait. Il a donné à Vitaliy Mykolenko un temps torride à Wembley avec son rythme, sa ruse et son énergie. Il a amené le premier but de Harry Kane avec un centre parfait avant que sa superbe frappe ne soulève le toit de Wembley. Homme du match alors que sa superbe saison se poursuit », se réjouit de son côté Sky Sports.

L’Angleterre est folle de sa nouvelle star

Si The Telegraph a seulement crédité Bukayo Saka d’un 8/10, le quotidien britannique n’a pas manqué de souligner que le n°17 de l’Angleterre restait sur 4 buts inscrits sur ses 6 dernières sorties avec le maillot des Trois Lions sur les épaules. Qu’importe la notation, les faits sont là et personne n’est dupe en Angleterre, où The Mirror parle de « notre assassin souriant » pour mettre en lumière Bukayo Saka.

« C’était une finition de haut niveau, a commenté Gareth Southgate après la victoire contre l’Ukraine. C’est la partie impitoyable qu’il a ajoutée à son jeu au cours des 18 derniers mois. Il y avait des moments où vous n’étiez pas sûr qu’il allait finir, mais maintenant, il a cette confiance devant le but. Sa faim et son humilité l’ont mis sur la bonne voie, il a donc tous les attributs pour continuer à s’améliorer et à apprendre parce que c’est ainsi qu’il est câblé, et je ne vois pas cela changer avec lui et sa famille. » De l’autre côté de la Manche, les observateurs mettent aussi le doigt sur la relation de plus en plus complice entre Harry Kane et Bukayo Saka.

Le duo Saka-Kane fait rêver

Ennemis dans leurs clubs, les deux hommes s’entendent à merveille sur le terrain en sélection. « Kane & Saka, le nouveau une-deux », titre par exemple fièrement The Mirror dans son édition du jour, avant de mettre en lumière « la combinaison parfaite dans la promenade de l’Euro ». L’association entre le serial buteur du Tottenham et la nouvelle star anglaise d’Arsenal est en tout cas sacrément porteuse d’espoirs. En attendant, Saka ne pense qu’à la conquête de la Premier League en fin de saison. « J’apprécie vraiment mon football en ce moment, et j’espère juste que le bonheur continuera vers la fin de la saison. »