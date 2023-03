Éliminatoires Euro 2024 : l’Angleterre enchaîne tranquillement contre l’Ukraine

L’Angleterre confirme. Trois jours après leur victoire importante en Italie, les Three Lions ont validé ce succès en s’imposant à nouveau, face à l’Ukraine (2-0), ce dimanche, pour le compte de la 2e journée des éliminatoires de l’Euro 2024. Après les hommages rendus à Harry Kane, désormais meilleur buteur de l’histoire des Three Lions devant Wayne Rooney, et à George Cohen, champion du monde 1966 décédé en décembre dernier, l’Angleterre n’a pas vécu une fin d’après-midi bien compliquée à Wembley.

Dominateurs, les hommes de Gareth Southgate et leur trio offensif Saka-Kane-Maddison sont montés en puissance et ont d’abord manqué de tranchant dans la zone décisive. L’Ukraine de Malinovskyi, titulaire aux côtés de Zinchenko ou encore Mudryk, restaient trop timides pour espérer quoique ce soit, à l’image de cette frappe de l’attaquant de Chelsea fuyant largement le cadre (43e). Sauf qu’entre temps, les Three Lions avaient déjà tué le match. Après deux gros ratés (25e, 30e), chose peu habituelle pour lui, Kane a fait parler la poudre à la réception d’un centre rentrant de Saka (1-0, 37e), signant son 55e but en sélection.

Saka dans tous les bons coups

Décisif, le virevoltant ailier d’Arsenal s’est ensuite encore plus mis en avant grâce à une géniale inspiration lointaine permettant à son pays de prendre deux buts d’avance juste avant la pause (2-0, 40e). Sans un arrêt de Trubin devant le capitaine anglais (41e), l’addition aurait même pu être encore plus salée au terme des 45 premières minutes. Au retour des vestiaires, la physionomie de la rencontre n’était pas bien différente. Mais Maddison (51e), Bellingham (58e), Saka (71e), très en vue, et Maguire (90e+1) ont manqué de justesse dans le dernier geste, comme les nouveaux entrants Gallagher et Grealish, qui ont buté sur Trubin (87e, 90e+2).

Pas de quoi avoir de regrets pour les Anglais, qui ont pu célébrer la première cape en sélection d’Ivan Toney (Brentford), entré en jeu à la place de Kane pour les 10 dernières minutes. Et suffisant, surtout, pour que l’Angleterre garde solidement les commandes du groupe C de ces éliminatoires de l’Euro 2024. 2 victoires en 2 matchs, 4 buts inscrits, 0 concédé : Saka, Kane et les Three Lions peuvent repartir dans leurs clubs respectifs avec le sentiment du devoir accompli.

Les résultats de 18 heures en Europe

Angleterre 2-0 Ukraine : Kane (37e), Saka (40e)

Liechtenstein 0-7 Islande : Olafsson (4e), Haraldsson (38e), Gunnarson (48e, 68e, 73e sp), Guðjohnsen (85e), Ellertsson (87e)

Slovénie 2-0 Saint-Marin : Sesko (56e), Di Maio (60e, csc)