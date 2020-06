Boateng, Milenković et Alaba proposés au PSG

Pour compenser le départ de Thiago Silva (35 ans), qui ne renouvellera pas son contrat au PSG, les dirigeants franciliens veulent dénicher la perle rare. Et cela tombe bien, puisque plusieurs défenseurs centraux ont été récemment proposés à Leonardo. Sous contrat jusqu'en 2022 avec la Fiorentina, Nikola Milenković pourrait correspondre au profil du défenseur recherché. L'international serbe (22 ans, 18 sélections) a l'avantage d'être polyvalent, pouvant évoluer à la fois en défense centrale et au poste de latéral droit. Des discussions ont été entamées avec son représentant Fali Ramadani, mais le dossier n'a pas beaucoup avancé.

Le super agent a profité pour soumettre un autre nom à Leonardo : Jérôme Boateng. À un an de la fin de son contrat, le défenseur central du Bayern Munich est revigoré depuis l'arrivée d'Hans-Dieter Flick sur le banc bavarois. Après avoir fait l'essentiel de sa carrière en Allemagne, le joueur de 31 ans se verrait bien découvrir la Ligue 1. À moins qu'il ne s'envole en Angleterre, où Arsenal et Chelsea, se sont aussi renseignés. Enfin, par l'intermédiaire de son représentant Pini Zahavi, David Alaba (27 ans) a été proposé aux Parisiens. Sous contrat jusqu'en juin 2021, l'international autrichien (72 capes, 14 réalisations), milieu de terrain de formation, pouvant également évoluer au poste de latéral gauche mais aussi dans une position inédite de défenseur central (26 matches en Bundesliga, 1 but), négocie parallèlement une prolongation de contrat. L'été sera chaud à Paris.