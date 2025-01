Ligue 1 : l’AS Monaco s’impose face à Rennes et retrouve le podium

Les Monégasques, revigorés par leur victoire en Ligue des Champions en milieu de semaine face à Aston Villa (1-0), cherchaient à enchaîner en Championnat et à relancer une dynamique positive dans leur course au podium. Les Rennais, de leur côté, se rapprochaient dangereusement de la zone de relégation, 15e avant le match, enchaînant trois défaites consécutives en Ligue 1. Le club comptait sur leurs nouvelles recrues hivernales pour redresser la barre.

La suite après cette publicité

Les premières occasions de la partie ont été du côté monégasque. Takumi Minamino recevait une passe aux abords de la surface, visait et frappait. Sa tentative se dirigeait vers le coin droit du but, mais Brice Samba restait vigilant et empêchait le score d’évoluer (10e). Quelques minutes plus tard, Samba se montrait encore solide face à Minamino. Mika Biereth, arrivé cet hiver sur le Rocher, était de nouveau servi dans la zone de vérité. Il disposait d’un bel espace, mais a remis une passe à Minamino, au point de penalty. Le Japonais ouvrait à nouveau son pied droit, mais Samba captait le ballon sans souci (13e). La domination de l’ASM a cependant fini par payer. Sur un beau centre de Vanderson, Maghnes Akliouche a ouvert le score pour Monaco d’un retourné acrobatique exceptionnel (16e, 1-0).

Monaco s’impose malgré la combativité rennaise

Aleksandr Golovin a failli doubler la mise dès la 17e minute, mais sa superbe frappe a heurté la barre transversale. Malgré cette maîtrise, Monaco a progressivement laissé du terrain aux Rennais avant la pause. Des espaces que les hommes de Sampaoli ont su exploiter. Après un tir de Ludovic Blas, mal bloqué par Majecki, Nagida en a profité pour marquer (45e+2, 1-1). Le jeune Camerounais de 19 ans a, par ailleurs, signé son premier but en L1. Au retour des vestiaires, les hommes d’Adi Hütter ont rapidement su rebondir. Monaco a ainsi repris l’avantage avec un but de Mika Biereth à la 52e minute, qui a marqué après une passe en profondeur de Lamine Camara (2-1).

La suite après cette publicité

Quelques minutes plus tard, Monaco a creusé l’écart : Aleksandr Golovin a enroulé le ballon dans le coin inférieur gauche du but, sur une passe de Maghnes Akliouche, et a trompé Brice Samba pour permettre à son équipe de prendre le large (57e, 3-1). Mais l’avance monégasque s’est rapidement réduite. Amine Gouiri, lancé par Fofana, a échappé à Kehrer, puis a frappé du droit, trouvant enfin le chemin du but (67e, 3-2). En fin de match, de nombreuses actions se sont multipliées des deux côtés, sans que le score n’évolue. Au classement, l’AS Monaco retrouve une place sur le podium de Ligue 1. Le club asémiste est 3e avec 34 points, avant le match du LOSC (4e avec 32 points) face à Strasbourg. De son côté, Rennes continue sa mauvaise série et enchaîne une cinquième défaite toutes compétitions confondues. La formation bretonne est toujours 15e, aux portes de la zone rouge.