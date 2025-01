Ligue des Champions : Monaco bat Aston Villa et se se rapproche du top 8, l’Atalanta assure contre Sturm Graz et se qualifie

Ce soir, au stade Louis-II, Aston Villa, qui est resté invaincu depuis cinq matchs, s’est déplacé pour affronter un AS Monaco en quête de rachat après une amère défaite à Montpellier (2-1) et une série mitigée où elle n’a remporté que deux de ses onze dernières rencontres. Les Villans d’Unai Emery visaient à conforter leur place dans le Top 5 européen et à se rapprocher des huitièmes de finale. De son côté, l’ASM pouvait décrocher son ticket pour les playoffs avec une victoire. Un match nul aurait aussi suffi, à condition que le PSG ait battu Manchester City, que Stuttgart ait perdu à Bratislava ou que Bruges se soit incliné face à la Juventus.

La suite après cette publicité

Le match s’est animé rapidement. Aston Villa a obtenu sa première situation dangereuse avec Bailey, qui a provoqué sur la droite de la surface monégasque. Mawissa est resté solide et a contenu le Jamaïcain sans se laisser distancer (3e). Mais c’est bien Monaco qui a réussi à débloquer les compteurs en premier. Sur un corner monégasque, Kehrer s’est démarqué au cœur de la surface et a cadré une tête. Emiliano Martinez a repoussé tant bien que mal, mais Singo, arrivé lancé, a conclu de la tête à bout portant (8e, 1-0). Quelques minutes plus tard, Maghnes Akliouche a reçu une passe juste à l’extérieur de la surface et a envoyé une superbe frappe vers la lucarne droite (15e). Le portier des Villans a montré ses qualités en réalisant un magnifique sauvetage. À la demi-heure de jeu, un coup franc bien placé de Lucas Digne est parfaitement capté par Majecki (31e). La fin du premier acte est tout aussi intense. Buendia a lancé Watkins dans la surface monégasque, mais Majecki a détourné son tir en solitaire (45e+3). Quelques instants après, Minamino a idéalement servi Akliouche, dont la frappe a largement manqué la cible (45e+4).

Monaco tient le coup, l’Atalanta atomise Sturm Graz

En seconde période, Monaco est bien reparti. Maghnes Akliouche pensait faire le break dès le retour des vestiaires, mais son but est annulé, le jeune Monégasque étant hors-jeu au départ du centre de Vanderson (50e). Les hommes d’Adi Hütter ont ensuite raté une autre belle occasion. Minamino a perdu un très bon ballon après un mauvais dribble face à Mings dans la surface adverse, frustrant Embolo qui n’a pas été servi (64e). Malgré de nombreuses occasions de chaque côté, notamment d’Embolo (77e) et de Golovin (89e), le score est resté inchangé. Au classement de la phase de ligue, Monaco gagne 7 place et pointe à la 9e place, synonyme de qualification pour les playoffs quasiment acquise. Aston Villa est, de son côté, 7e.

La suite après cette publicité

L’autre rencontre de 18h45 mettait aux prises le champion en titre d’Autriche, Sturm Graz, et le récent vainqueur de la Ligue Europa. Avec seulement 0,5 % de chance de qualification selon Opta, Sturm Graz devait impérativement gagner ses deux derniers matchs, malgré 12 défaites sur ses 13 dernières sorties en C1. De son côté, l’Atalanta, en difficulté à domicile en Ligue des champions (1 victoire en 10 matchs), avait déjà triomphé 1-0 face aux Autrichiens en Ligue Europa la saison passée et a réitéré cet exploit cette année. Davide Zappacosta a envoyé une belle passe dans la surface pour Mateo Retegui. Le joueur a tenté sa chance et a brillamment ouvert le score (12e, 1-0). Au retour des vestiaires, De Ketelaere a pensé doubler la mise, mais sa réalisation est refusée pour une position de hors-jeu au départ de l’action (50e). Malgré cette déconvenue, les Italiens vont enchaîner. Pasalic (59e, 2-0), De Ketelaere (63e, 3-0), Lookman (90e, 4-0) puis Brescianini (90e+4, 5-0) ont fait prendre le large à Bergame. Une victoire qui permet au club de s’octroyer provisoirement la 3e place au classement. L’Atalanta se qualifie donc pour les barrages. Sturm Graz est 31e.