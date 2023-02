Noël Le Graët serait prêt à démissionner lors du prochain comité exécutif de la FFF

La suite après cette publicité

Alors que le rapport d’audit définitif de l’inspection du ministère des Sports sur les problèmes liés à la gouvernance de la Fédération française de football a enfin livré son verdict mercredi dernier, les conclusions de ce dernier ont ciblé et accablé l’ensemble du Comité exécutif de l’instance dirigeante ainsi que Noël Le Graët et Florence Hardouin. S’il devrait y avoir du changement mardi prochain lors de la prochaine réunion du Comex, les annonces liées à l’avenir du président de la FFF, mis en retrait de son poste depuis maintenant plusieurs semaines, sont particulièrement attendues.

Un départ anticipé mardi prochain à l’ordre du jour

Il faut dire que Noël Le Graët est en pleine tempête après les comportements sexistes et déplacés, dénoncés par de nombreuses personnes, du dirigeant français. Les inspecteurs affirment notamment que ses «dérives de comportement (sont) incompatibles avec l’exercice des fonctions et l’exigence d’exemplarité.» Dans ces écarts constatés à l’aide des témoignages recueillis pour le rapport, on y retrouve «le comportement inapproprié de M. Le Graët vis-à-vis des femmes» ainsi que des «propos et de SMS (…) ambigus pour certains et à caractère clairement sexuel pour d’autres (et) l’horaire tardif des envois, leur caractère répétitif et la nature des destinataires – des femmes placées sous son autorité et/ou dans une relation de dépendance» de la part du président de 81 ans.

De son côté, Amélie Oudéa-Castéra avait immédiatement réagi aux conclusions du rapport d’audit. «Maintenant, c’est aux instances du football français de se saisir de la situation. C’est à Noël Le Graët de prendre aussi les bonnes décisions. Il y a une réunion du comité exécutif programmée le 28 février. J’ai confiance, les instances sauront prendre leurs responsabilités, qu’une issue soit rapidement trouvée à cette crise pour se tourner vers l’avenir» avait notamment confié la ministre des Sports. Et il se pourrait qu’elle ait été entendue. Selon les dernières indiscrétions de nos confrères de L’Equipe, le président de la FFF aurait fait part à ses proches et à plusieurs cadres fédéraux de son souhait de se retirer de la gouvernance de l’instance lors du prochain Comité exécutif qui aura lieu mardi prochain.

Un dernier baroud d’honneur ?

Face à ses nombreuses accusations et à la tourmente médiatique qu’il subit depuis, Noël Le Graët devrait prendre ses responsabilités alors que la commission de discipline de la Fédération pourrait bientôt se pencher sur son cas. Si cela pourrait prendre la forme d’une démission, il n’est pas encore totalement écarté que le dirigeant français souhaite se battre jusqu’au bout, c’est à dire jusqu’à la fin de son mandat à la tête de la FFF. «Il peut aussi convaincre certains présidents de Ligues et de Districts de monter au front afin de renverser le Comex actuel, comme ça tout le monde tombe» a notamment déclaré un dirigeant de la Fédération. Néanmoins, il se pourrait également qu’il assiste à son dernier Comex en tant que président de la FFF. Le dénouement approche à grands pas en tout cas. Affaire à suivre donc…