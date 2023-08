Un employé de l’Inter Miami viré après avoir demandé un autographe à Lionel Messi

La suite après cette publicité

Surréaliste. Depuis son arrivée à l’Inter Miami, Lionel Messi est devenu la nouvelle coqueluche des États-Unis. Après avoir inscrit le coup-franc de la victoire pour sa grande première face à Cruz Azul, La Pulga a brillé face à Orlando City jeudi dernier (3-1). Des débuts majestueux pour le septuple Ballon d’or, déjà adoubé par tous les supporters. Mais pas seulement. Après le succès face à Orlando, UOL rapporte qu’un employé de l’Inter Miami a été démis de ses fonctions pour avoir demandé un autographe à Lionel Messi. L’auteur des faits ne semble pas regretter.

«J’ai dû nettoyer les toilettes du secteur où se garent les bus. Heureusement, j’étais dehors quand le bus est arrivé et tous les joueurs sont sortis. Le dernier était Messi. Tout ce que vous aviez à faire était de lui crier 'hey, champion du monde !' et il se tournait pour regarder. J’ai soulevé ma chemise d’uniforme, j’avais le maillot de l’Argentine et un marqueur. Il m’a donné son autographe. La sécurité est venue tout de suite, m’a emmené et m’a viré de mon travail, mais ça valait chaque seconde», raconte-t-il. L’employé, présent pour la première fois au stade de l’Inter Miami, n’a pas respecté les consignes incluses dans son contrat, qui expliquent que les salariés doivent conserver une attitude professionnelle. L’opportunité d’une vie, sans doute.