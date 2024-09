Le Real Madrid a déjà un gros problème avec son vestiaire

Cet été, le Real Madrid a accueilli Kylian Mbappé (25 ans) et Endrick (18 ans). De quoi ravir les fans. Mais pas totalement. Plusieurs d’entre eux s’attendaient à ce que les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu recrutent également un défenseur central après le départ de Nacho en Arabie saoudite. D’autant que le club ibérique n’est pas épargné par les blessures dans ce secteur de jeu. Mais Florentino Pérez et ses équipes ont estimé que ce n’était pas forcément nécessaire. Carlo Ancelotti doit donc faire avec les joueurs à sa disposition et bricoler.

La suite après cette publicité

Mais le Mister ne se plaint pas, lui qui est conscient d’avoir un effectif très important en quantité et surtout en qualité. Malgré tout, la direction du Real Madrid a quelques inquiétudes. Elle n’est pas forcément préoccupée par les débuts mitigés du club en Liga ou par le manque de buts de Kylian Mbappé. Elle a confiance en l’équipe et croit en KM9, qui s’adaptera sans problème selon les dirigeants. En revanche, le board espagnol a un autre problème en tête. AS explique que le club a très peur des tensions qui peuvent survenir entre certains joueurs.

À lire

Real Madrid : le nouveau complice de Mbappé est connu

Les dirigeants sont préoccupés

La publication ibérique ne parle pas des cas Mbappé, Vinicius ou Rodrygo, mais des jeunes joueurs considérés comme des remplaçants de luxe pour le moment. Il s’agit ici de Brahim Díaz, souvent bon lors de ses entrées en jeu, Arda Güler, qui en a marre d’attendre, et d’Endrick, qui a déjà indiqué qu’il s’en irait en prêt cet hiver si jamais il ne joue pas assez. Les Merengues craignent que ces éléments ne soient pas satisfaits de leur situation et de leur temps de jeu. AS cite aussi les noms d’Eduardo Camavinga et d’Aurélien Tchouaméni, qui devront batailler pour se faire une place au milieu de terrain.

La suite après cette publicité

Les dirigeants sont très soucieux du bien-être du groupe et ils comptent sur Ancelotti pour trouver des solutions sans frustrer les joueurs. Ce qui est tout sauf facile. Depuis le début de la saison, Rodrygo, qui n’a pas à se plaindre de son temps de jeu, a fait quelques remarques concernant son cas. Ce qui n’a pas échappé à Florentino Pérez et son club. Justement, ils sont choqués de voir un titulaire régulier faire part de ses états d’âme et ils ont peur de voir les joueurs moins utilisés en faire de même et fissurer le vestiaire. Carlo Ancelotti va devoir faire des miracles et réussir à faire cohabiter tout ce petit monde cette année.