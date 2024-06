Amicaux : l’Angleterre s’incline contre l’Islande, l’Allemagne l’emporte sur le fil contre la Grèce

Pour son dernier match de répétition avant d’ouvrir son Euro 2024, l’Allemagne l’a emporté sur le fil contre la Grèce, éliminée contre la Géorgie lors des barrages de qualifications au Championnat d’Europe. Menés en première période par un but de Masouras (1-0, 34e), les hommes de Nagelsmann ont égalisé après la pause grâce à Havertz (1-1, 55e) et ont réussi à l’emporter devant le public de Mönchengladbach grâce à une frappe du milieu de terrain de Brighton, Gross (2-1, 89e).

La suite après cette publicité

En revanche, les Three Lions, qui s’étaient imposés contre la Bosnie (3-0), se sont inclinés lors de leur second match de préparation contre l’Islande, après une contre-attaque très bien menée et conclue par Thorsteinsson en première période (1-0, 12e). L’Islande a également été éliminée en barrages, par l’Ukraine. Enfin, adversaire de la France dans le groupe D, la Pologne a d’ailleurs battu l’Ukraine facilement avant de rejoindre l’Allemagne (3-1).