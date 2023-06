RC Lens : Al Nassr fonce sur Seko Fofana

La suite après cette publicité

Comment qualifier les trois dernières saisons de Seko Fofana avec le RC Lens ? Durant quelques semaines, les suiveurs de Ligue 1 ont eu leur pensée être titillée par une idée : celle d’affirmer que le milieu ivoirien est le meilleur joueur de Ligue 1. Bon en 2020-21, rayonnant en 2021-22, l’ancien de l’Udinese a parfois semblé en-deçà en début de saison 2022-23 mais a retrouvé de sa superbe lors de la période post-Coupe du monde, assurant ainsi la deuxième place aux Sang et Or. Grâce au système Haise, dont Fofana est la pierre angulaire avec 9 buts et 6 passes décisives en 39 matches, les Sang et Or vont retrouver la Ligue des Champions pour la première fois depuis la saison 2002-03.

Il s’agirait également d’une première dans la carrière du milieu de 28 ans qui n’avait pas pu goûter aux joies des joutes européennes lors de son bref passage à Manchester City. Pourtant, ces derniers jours, le doute plane autour de son avenir dans le nord de la France. Alors que bon nombre de ses coéquipiers sont également scrutés de près (Danso, Openda, Medina), Fofana ne déroge pas à la règle et est suivi par plusieurs clubs du Vieux Continent. Pourtant, il semblerait que l’Arabie saoudite soit également à ses trousses et un club serait prêt à casser sa tirelire pour l’attirer dans ses rangs.

Al-Nassr fonce sur lui !

Alors que Al-Hilal s’est renforcé dans l’entrejeu avec la venue de Ruben Neves pour 55 millions d’euros, Al-Nassr souhaite également améliorer ce secteur. Pour ce faire, l’état-major du club de Riyad a ciblé un joueur tout particulièrement : Seko Fofana. Selon nos informations, les Saoudiens ont déjà formulé une offre très importante auprès du milieu de terrain ivoirien. Néanmoins, les deux clubs n’ont pas encore discuté d’un potentiel transfert comme l’a évoqué Lens dans un communiqué relayé par L’Equipe : «le club confirme des échanges entre Al-Nassr et Seko Fofana/son entourage d’un côté. Et de l’autre entre Seko Fofana/son entourage et le Racing, a expliqué le RC Lens. Les échanges s’inscrivent dans la plus grande transparence, un respect mutuel et dans l’intérêt de toutes les parties prenantes.»

Le joueur qui a prolongé l’été dernier avec les Nordistes jusqu’en juin 2025 et donc au cœur d’un vrai dilemme. Eldorado footballistique depuis quelques mois, le pays du Golfe devient une destination intéressante pour de nombreux joueurs en raison de ses salaires lucratifs et sa compétitivité accrue. Désormais, le joueur fait face à un choix cornélien : disputer la Ligue des Champions avec le club au sein duquel il s’est fait un nom sur la scène européenne depuis deux saisons ou rejoindre l’Arabie saoudite en pleine expansion.