CdM : Eduardo Camavinga ne fera pas de folie en cas de succès

Sélectionné pour participer à la Coupe du Monde avec la France, Eduardo Camavinga va vivre un rêve. Le joueur du Real Madrid compte bien ramener la coupe à la maison et décrocher son premier titre mondial. Mais en cas de succès, il ne fera pas de folie !

C'est ce qu'il a confié à RMC Sport mardi. «On me l’a déjà posé mais je n’ai pas trouvé encore. Ce qui est certain c’est que je ne me raserai pas la tête, je tiens à mes locks. Ne vous inquiétez pas je ferai un bon truc». Il n'y a plus qu'à gagner !