CAN 2023, Algérie : le post sans équivoque de Riyad Mahrez

Dans un groupe a priori facile, l’Algérie va déjà devoir jouer sa survie mardi prochain contre la Mauritanie dans cette CAN 2023. Manquant cruellement d’efficacité offensivement, les Fennecs ont été sauvés par un grand Baghdad Bounedjah depuis le début du tournoi et auteur d’un doublé ce samedi face au Burkina Faso (2-2). Mais alors que l’attaquant d’Al-Sadd brille, Riyad Mahrez est en grande souffrance. Invisible lors de la première journée contre l’Angola (1-1), l’ailier droit a récidivé contre les Étalons burkinabés en étant fantomatique. Forcément, dans un contexte algérien particulièrement scruté, surtout après plusieurs désillusions par le passé, l’ancien de Manchester City est pointé du doigt.

Peu habitué aux critiques depuis le début de sa carrière, le joueur de 32 ans s’est fendu d’un coup de gueule à l’encontre de ses détracteurs en zone mixte : «on est sur le bon chemin. On n’écoute pas ce qui se dit. Toutes les personnes qui parlent et qui croient qu’on doit gagner tous nos matches 3-0 et qui restent derrière leur téléphone et leur ordinateur… Franchement, on n’écoute pas ça du tout. On se concentre sur le terrain. On le fera tout seul, sans l’aide de personne.» Après cette franche mise au point, le natif de Sarcelles a récidivé sur X (ex-Twitter). En effet, sans dire un mot, Mahrez a juste publié un petit bonhomme qui se bouche les oreilles. Plus que jamais, il sera attendu au tournant contre la Mauritanie contre qui il a même annoncé qu’il allait marquer. Réponse mardi.