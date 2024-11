Al-Ahli : Gabri Veiga veut toujours retourner au Celta de Vigo

Il doit décidément regretter son choix d’avoir quitté le Celta de Vigo pour l’Arabie saoudite. A l’été 2023, alors que de bons clubs européens étaient intéressés par ses services, Gabri Veiga a pris la décision de signer en faveur d’Al-Ahli. Très rapidement, l’ailier a fait part de son erreur et a répété à maintes reprises son souhait de revenir au Celta, son club formateur. Plus d’un an après son transfert, le Galicien est toujours dans cette phase mentale.

«J’espère toujours revenir, insiste-t-il auprès de Radio Galega. Dès le premier instant, ce sentiment d’itinérance sera là et jusqu’au dernier jour. Cela m’énerve quand le Celta joue à 18 heures et que je m’entraîne. Chaque fois que je peux, je regarde. C’est le club de ma vie. Damián (Rodríguez) et Hugo (Sotelo) sont mes amis. J’espère qu’à l’avenir nous pourrons nous revoir.» Le Celta ne désespère pas de faire revenir Veiga un jour, lui qui a tout de même été vendu 32 M€ à l’été 2023.