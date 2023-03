Real Madrid : Carlo Ancelotti se lâche sur Eden Hazard

La suite après cette publicité

Eden Hazard a vidé son sac. Questionné par la RTBF, le Belge a évoqué sa relation avec Carlo Ancelotti. « Il y a du respect entre nous. Mais je ne vais pas dire qu’on se parle, parce qu’on ne se parle pas. Mais il y aura toujours du respect. Même si demain, il ne me fait plus jouer… je suis obligé d’avoir du respect pour un mec comme Carlo Ancelotti. Par rapport à ce qu’il représente pour le foot, ce qu’il a fait dans sa carrière. Il n’y a pas de souci.»

La réponse du Mister n’a pas tardé. En conférence de presse ce mardi avant le choc contre Liverpool, l’Italien, qui habituellement fait des réponses évasives à son sujet, a confié : «la relation n’est pas froide. Vous devez valoriser les deux choses…Hazard a été honnête, je ne parle pas beaucoup avec lui, mais parler est une question de caractère. On se retrouve mieux avec une personne qu’avec une autre. Le plus important pour moi, c’est qu’il me respecte, comme moi je le valorise. C’est le plus important pour moi. Je n’ai pas à cacher le fait qu’à sa place il y a un joueur qui apporte beaucoup, c’est Vinicius.» Hazard est fixé.

