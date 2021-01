OM : le message sympa de Villas-Boas aux joueurs partis

Cet hiver, c’est le grand ménage du côté de l’Olympique de Marseille. Les Olympiens ont, jusque-là, enregistré 4 départs rien que durant cette fenêtre des transferts. Un joli travail de Pablo Longoria qui a réussi à se débarrasser des indésirables Kostas Mitroglou et Kevin Strootman, qui a vendu Morgan Sanson en Angleterre et qui a envoyé Marley Aké à la Juventus, en échange de Franco Tongya.

Une salve de départs qui n’a pas laissé André Villas-Boas, l’entraîneur phocéen, indifférent. Sur son compte Instagram, le technicien portugais a adressé un message à ses anciens protégés. «À chaque départ, un peu de mon coeur va avec vous (…) on vous souhaite bonne chance, force et courage. Que vous soyez capables de réaliser votre rêve et qu’un jour on vous retrouve au Vélodrome.» Morgan Sanson, Kevin Strootman et Marley Aké sont cités, mais pas Kostas Mitroglou que le coach olympien n’aura jamais fait jouer.