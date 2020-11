PSG - Rennes : les compositions probables

La suite après cette publicité

La semaine a été dure pour les Franciliens. Entre nouvelles blessures et défaite face à Leipzig en Ligue des Champions, le club de la capitale traverse une zone de turbulences sérieuse. Et quoi de mieux que la Ligue 1, compétition qu'il sur-domine, pour se refaire la cerise. Cependant, cette fois, les Parisiens vont avoir un sacré adversaire face à eux, le Stade Rennais (à suivre sur Foot Mercato dès 21h), qui sort lui aussi d'un échec européen sur la pelouse de Chelsea.

Seuls trois petit points séparent les deux équipes, même s'il est vrai que l'écurie bretonne a connu un petit coup de moins bien en Ligue 1 ces derniers temps, avec une seule victoire, face à Brest, sur ses quatre dernières sorties. On rappelle cependant que les Rennais ont l'habitude de poser des soucis aux Parisiens ces derniers temps, puisque la dernière confrontation entre les deux, en août 2019, s'était soldée par une victoire bretonne (2-1).

Encore beaucoup d'absents à Paris

Pour ce match, Thomas Tuchel va encore être privé d'énormément de joueurs. Bernat, Kimpembe, Verratti, Draxler, Sarabia, Icardi, Mbappé et Neymar sont ainsi indisponibles tandis que Navas, un temps incertain, a finalement été convoqué. Cependant, Sergio Rico devrait être présent dans les cages, avec un duo Diallo-Marquinhos devant lui. Kurzawa et Kehrer sécuriseront et animeront les côtés. Le trio de l'entrejeu sera composé de Paredes, Gueye et Herrera. Enfin, Di Maria, Kean et Florenzi, aligné en tant qu'ailier, devront mettre à mal la défense bretonne.

En face, Stéphan a lui aussi quelques absents, comme Rugani, Martin ou Camavinga. Gomis défendra les cages rennaises, avec un quatuor Dalbert-Aguerd-Da Silva-Traoré pour protéger la surface. Nzonzi sera là en sentinelle, avec Bourigeaud et Léa-Siliki devant lui. Devant, Terrier, Guirassy et Doku composeront la ligne d'attaque des visiteurs.