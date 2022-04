JT Foot Mercato : l'OL se prépare à une vague de départs

La suite après cette publicité

Avalanche de départs à l’OL

En grande difficulté en championnat cette saison, l'OL va devoir compter sur l'Europa League pour espérer accrocher une place européenne. Une non-qualification représenterait un gros manque à gagner et cela pourrait conduire à des départs. Plusieurs candidats sont d'ailleurs susceptibles de quitter le Rhône cet été. D'après les informations du Chronicle, Arsenal et Newcastle sont très intéressés par Lucas Paquetà. Le média britannique parle d'un transfert à 69 M€ et d'un salaire hebdomadaire de 216 000 euros. Autre potentiel partant, le capitaine Léo Dubois. Pris à partie par les supporters qui estiment que ses performances sont très en dessous du niveau attendu, le latéral droit ne sera pas retenu en cas de belle offre selon L'Équipe. Jason Denayer également ne sera pas conservé. Prochainement en fin de contrat, les discussions contractuelles n'ont pas abouti. Enfin, la question de l'avenir de l'entraîneur Peter Bosz sera aussi étudiée. Le tacticien néerlandais n'a pas vraiment réussi à imposer ses idées jusqu'à présent. Un départ n'est donc pas à exclure, malgré un contrat qui court jusqu'en 2023. Le réputé magazine batave Voetbal International cite notamment son nom parmi les successeurs d'Erik ten Hag, en partance pour Manchester United.

L’espoir du Barça pour Haaland

La planète football va enfin être fixée sur l'avenir d'Erling Haaland prochainement. Le Daily Mail nous rappelle que le cyborg norvégien va annoncer sa décision dans 2 semaines. C'est donc le temps qu'il reste à ses nombreux concurrents pour le convaincre d'adhérer à un nouveau projet. Manchester City, le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et le FC Barcelone sont les principaux prétendants. Ce délai correspond évidemment à la date du 30 avril, date à laquelle la clause libératoire de 75M d'euros expire. Comme le rapporte le journal Sport, cette information a été communiquée au président du Barça, Johan Laporta, par le biais de l'agent du joueur Mino Raiola. Le joueur de 21 ans est donc prêt à quitter Dortmund, mais n'a pas encore fait son choix. Le Barça, qui souhaite faire de Haaland la nouvelle tête de gondole de son projet, a donc encore une chance. Mais Mino Raiola a averti le club barcelonais que la tâche sera compliquée du fait de la manne financière supérieure des autres prétendants. Le Barça en est conscient, mais est prêt à faire un dernier effort. À moins que ces derniers ne décident de se rabattre sur Robert Lewandowski.

Darwin Nuñez sous le feu des projecteurs

La superbe campagne européenne du Benfica Lisbonne a permis au monde du foot de découvrir de plus près Darwin Nuñez. Auteur d'un nouveau but hier face à Liverpool, son 6ème en 10 matchs de Ligue des Champions, l'Uruguayen s'est vu encensé par Jürgen Klopp qui lui a promis une belle carrière. Des mots qui ont touché le joueur de 22 ans, interrogé par CNN Portugal : «Ce qu’a dit l’entraîneur de Liverpool sur moi est un compliment, mais ma tête est totalement à Benfica jusqu’à la fin de la saison. Je veux tout donner pour Benfica et pour ces supporters, qui sont incroyables. Mon travail, c’est de profiter de cette chance qui m’arrive. L’année passée, je n’ai pas très bien joué, cette saison est incroyable, mais le mérite appartient aussi à mes partenaires ». La tête sur les épaules, Darwin Nuñez n'a cependant pas écarté un départ, lui qui est courtisé par les plus grands clubs européens. Le SL Benfica se frotte déjà les mains, eux qui ont fixé son prix à 80M d'euros.