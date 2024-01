PSG : Gabriel Moscardo va rester aux Corinthians jusqu’en juin

Courtisé par le Paris Saint-Germain, Gabriel Moscardo devrait bien s’engager en faveur du club de la capitale malgré son souci au pied gauche. Une opération qui rapportera 20 M€ aux Corinthians. Le joueur, lui, attend désormais de se faire opérer la semaine prochaine à Doha. Cependant, UOL nous révèle les résultats de la réunion d’hier. Si Paris va bien boucler le deal, Moscardo restera dans son club jusqu’en juin. Mais pour garantir le transfert aux Brésiliens, le PSG et les Corinthians se sont entendus sur la signature d’un pré-contrat. Les Rouge et Bleu paieront donc leurs homologues paulistes uniquement l’été prochain.

Enfin, selon la journaliste brésilienne Marilia Ruiz, Gabriel Moscardo (18 ans) n’a jamais su qu’il avait ce souci au pied. Il a découvert son problème grâce à la visite médicale réalisée par le PSG. «Moscardo ne sent rien, il ne ressent pas de douleur, cette blessure n’est jamais apparue parce qu’il ne s’est jamais plaint de cette formation qu’il a dans son talon. Je ne suis pas médecin, mais il a un problème au calcanéum du pied gauche et il ne s’est jamais plaint de douleur. Lorsqu’il est arrivé au PSG, il a passé des IRM et des tomodensitogrammes et cette différence est apparue dans son pied gauche. Même s’il ne présente aucun symptôme, il s’agit d’un problème qui peut être opéré. Dans le cas de Moscardo, il n’a aucun symptôme, mais ces scanners ultramodernes ont révélé un cal osseux qui, maintenant qu’il a été détecté, peut être opéré», a-t-elle déclaré sur UOL.