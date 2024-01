Le PSG a pris sa décision pour Gabriel Moscardo

Gabriel Moscardo est passé du rêve au cauchemar. Il y a quelques jours, le jeune milieu de 18 ans a quitté le Brésil pour rejoindre Paris afin de passer la visite médicale et signer ensuite son contrat. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu lors des examens médicaux. Le 31 décembre, Moscardo, qui devait coûter 20 millions d’euros au club de la capitale, a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’il était blessé au pied gauche.

«Chers amis et supporters. Avec l’année 2023 qui arrive à son terme, je me souviens que cette année m’a offert l’incroyable opportunité de faire mes grands débuts professionnels aux Corinthians. J’aimerais vous annoncer à tous ma décision de réaliser ces prochains jours une petite intervention chirurgicale au pied gauche. Après les examens récents, on dirait que cette opération préventive m’éloignera des terrains pendant trois mois. Cela me permettra de revenir plus fort et de poursuivre mes rêves et ma carrière. 2024 sera une année merveilleuse, j’en suis convaincu. Bonne année à tous !»

Moscardo va bien signer

En salle d’attente, le talent auriverde patiente, lui qui doit se faire opérer au Qatar et qui sera absent environ 3 mois. De quoi miner le joueur, touché par la situation. De leur côté, les Corinthians sont furieux et ont décidé de poser un ultimatum aux champions de France. Hier, UOL a expliqué que le club brésilien veut que Paris boucle le transfert du joueur avant qu’il passe sur le billard. Le PSG n’est pas contre mais souhaite assurer ses arrières en incluant une clause lui permettant de casser le deal en cas de problème. Ce que l’écurie auriverde refuse.

UOL a d’ailleurs indiqué que les Corinthians attendent une réponse ferme et définitive en fin de semaine. Ce jeudi matin, de nouvelles informations ont été diffusées sur le sujet. Le quotidien L’Equipe explique que Paris devrait faire son choix à la fin du mois de janvier. Mais la presse brésilienne, elle, est bien plus optimiste. UOL, par le biais du journaliste Bruno Andrade, très bien renseigné sur ce dossier, explique qu’une réunion s’est tenue hier à Paris entre les différentes parties. Il ajoute que ce rendez-vous a été positif et que le transfert du joueur en janvier a été quasiment bouclé. Moscardo, qui va se faire opérer et signer son contrat la semaine prochaine, arriverait toutefois durant l’été. La fin d’un long feuilleton.