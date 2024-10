Chili : qui est Zidane, cette nouvelle pépite qui fait saliver l’Amérique ?

Grande nation d’Amérique du Sud, la sélection nationale chilienne a marqué la dernière décennie en endossant le costume de véritables bêtes noires des plus grandes équipes du continent. En effet, la génération composée d’Alexis Sanchez, Arturo Vidal, Mauricio Isla, Claudio Bravo et Gary Medel était parvenue à remporter deux Copa América en 2015 et 2016 et représentée leur pays en Afrique du Sud en 2010 et au Brésil en 2014. Depuis désormais plusieurs mois, le Chili cherche activement la meilleure transition possible. Un passage de flambeau entre toutes ses légendes est sur le point d’avoir lieu et cette fenêtre internationale est un bon moyen de dessiner les premières grandes lignes de cette reconstruction. Parmi ces jeunes qui poussent, Lucas Assadi (20 ans), Alexander Aravena (21 ans), Gonzalo Tapia (22 ans), Lucas Cepeda (21 ans), César Pérez (21 ans) et Darío Osorio (20 ans) sont des noms à surveiller. Sans oublier Marcelino Núñez (24 ans).

Mais dans toute bonne reconstruction, les équipes jeunes ne doivent pas être ignorées si le Chili souhaite retrouver le bonheur et la fierté de participer à la Coupe du Monde 2026 organisée aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Dans une période de transition, émerge une nouvelle promotion de jeunes footballeurs qui frappent déjà à la porte, brillant dans le Chili U15 et le Chili U16, parmi lesquels se distingue un certain Zidane Yáñez. Oui, vous avez bien lu, il n’y a aucune erreur. Le jeune attaquant est né aux États-Unis d’un père chilien et se démarque déjà dans la compétition sud-américaine U-15 qui se déroule à Santa Cruz de la Sierra en Bolivie. Sa performance exceptionnelle avec l’équipe nationale chilienne a suscité l’intérêt des fans et des experts du football. Avec un doublé lors du deuxième match, où le Chili a battu l’équipe locale de Bolivie (3-0), l’adolescent est devenu une promesse pour le football national.

«C’est un rêve que Zidane joue pour le Chili»

Le joueur de l’équipe MLS de New York City FC (faisant partie du City Football Group aux côtés de Manchester City ou encore Girona), a également des racines portoricaines du côté de sa mère et a eu un parcours footballistique intéressant. Bien qu’il ait représenté des équipes de jeunes des États-Unis et de Porto Rico, le jeune footballeur de 16 ans a noué un lien particulier avec le Chili. Selon son père, Claudio Yánez, le jeune attaquant s’inspire de Zinedine Zidane, le légendaire joueur français du Real Madrid et de la Juventus. Le père de l’adolescent est originaire du quartier Brasil à Santiago et a déménagé très jeune aux États-Unis : «Un an plus tard, je suis allé aux États-Unis, dans le New Jersey, très jeune, mais je suis toujours allé au Chili», a-t-il déclaré à LUN, qui rêvait aussi de devenir footballeur, même si une blessure à l’âge de 18 ans l’a coupé dans ses aspirations. La Roja réalise un excellent tournoi. Son équipe a disputé quatre matchs, avec quatre victoires jusqu’à présent contre la Colombie, la Bolivie, le Pérou et le Paraguay. Le joueur de 16 ans compte déjà quatre buts. Il est le meilleur buteur du tournoi, grâce aux deux doublés contre la Bolivie et le Pérou. Les deux seuls matchs dans lesquels il a débuté. Que le jeune joueur de MLS s’appelle Zidane n’est pas un hasard.

Claudio Yánez est un grand admirateur du style de jeu de l’ancien footballeur français et a décidé de nommer son fils ainsi en l’honneur de son idole : «J’ai toujours été un amoureux du football créatif et beau. J’étais fan de Zidane. Puis, un jour, je l’ai dit à ma femme et j’ai proposé d’abord Zinedine. Et elle m’a demandé si j’étais fou. Elle m’a proposé Zidane. Et là, j’ai répondu : 'ouais, ouais, ouais’. Et nous l’avons nommé Zidane. C’est aussi un fan du Real Madrid, il aime le Real Madrid, il a toujours suivi l’équipe. Évidemment, il connaît toute l’histoire des Galacticos, de Zidane à la Juventus, de tout. C’est un rêve que Zidane joue pour le Chili. Quand j’étais enfant, je regardais les matchs de l’équipe nationale avec mon père et maintenant, c’est un rêve de voir Zidane ici. C’est comme s’ils vivaient la même chose, ils vivent cette opportunité à travers mon fils», a-t-il conclu. Zidane Yáñez joue à New York avec un contrat s’écoulant jusqu’en 2028. Son talent lui a déjà permis de faire ses débuts dans l’équipe réserve le 15 septembre, dans la MLS Next Pro, troisième division professionnelle. Ses performances ont amené l’entraîneur à choisir de l’inclure dans le groupe final pour disputer le championnat. Désormais, les meilleurs clubs internationaux ont les yeux rivés sur le Zidane chilien qui éclate de manière extraordinaire sous les ordres d’Ariel Leporati.